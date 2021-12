In Höhenkirchen-Siegertsbrunn gibt es zwar bereits eine Straße Am Markt. Bis dort ein richtiges Zentrum mit Marktplatz entstanden ist, wird aber noch einige Zeit vergehen.

Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Die Bahnhofstraße in Siegertsbrunn wird gleich an zwei Stellen ihr Gesicht verändern. Zum einen plant die Volks- und Raiffeisenbank nach Angaben des Rathauses einen Umbau ihrer Filiale vis-à-vis der Abzweigung zur Straße Am Stiergarten. Zum anderen hat die Gemeinde in der Bahnhofsstraße 22 bereits mit dem Abriss zweier Gebäude begonnen - auf einem Grundstück, das zunächst in eine öffentlich zugängliche Kiesfläche mit Sitzgelegenheiten umgewandelt wird. Dort soll künftig nicht nur der Wochenmarkt eine Heimat finden. Auf dem Areal darf die Volksbank auch übergangsweise ein Fertiggebäude mit einem Geldautomaten samt Serviceterminal aufstellen - für die Zeit, bis der Umbau der Filiale in der Bahnhofstraße 34 abgeschlossen ist.

Den zugehörigen Bauantrag hat der Gemeinderat laut Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) einstimmig befürwortet. Der Rathausverwaltung zufolge sollen neben einem drei mal vier Meter großen Holzgebäude auch vier Auto-, vier Fahrrad- und zwei Lastenradparkplätze entstehen. "Diese können zukünftig auch gerne für die Besucher des Wochenmarkts in Anspruch genommen werden", hieß es in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung.

Schließlich wolle man dem Wochenmarkt, dessen Stände aktuell dienstagnachmittags auf dem Parkplatz gegenüber der Kreissparkasse stehen, einen Umzug auf das gemeindliche Grundstück anbieten, sagt Konwitschny. "Das wäre sicher der schönere Platz." Wobei die Bürgermeisterin betont: "Langfristig gehört der Wochenmarkt in die Ortsmitte." Der Haken daran: Bis das geplante Zentrum rund um den Bahnhof inklusive eines neuen Rathauses und eines Marktplatzes tatsächlich Realität ist, werden wohl noch einige Jahre ins Land gehen.

Zuvor soll der Wochenmarkt also auf das gemeindliche Grundstück gegenüber der Kreuzung zur Saglerstraße umziehen. Was dort mittelfristig entstehen wird, ist aktuell noch ungewiss. Dies zu entscheiden, werde Aufgabe des Gemeinderats sein, wenn dieser über einen Bebauungsplan für das Gebiet berät, so die Bürgermeisterin.