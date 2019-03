20. März 2019, 22:03 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Lesung mit Menü

Hans Montag, Hobby-Koch und Schriftsteller, liest am Freitag, 22. März, im Seniorenzentrum "Am Schlossanger" in Höhenkirchen aus seinem Roman "Der weite Weg der Aagila Bakthari". Vom Ehemann verlassen, beide Söhne getötet, wird die Afghanin Aagila während des Klinikaufenthaltes ihrer Tochter von Ängsten geplagt und schafft es doch, sich in Deutschland zu integrieren. Bei der Lesung serviert Montag eine feurige Linsensuppe, den traditionellen afghanischen Eintopf Kabuli sowie eine orientalische Mangocreme. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt inklusive Menü kostet 39 Euro.