Der Containerbau an der Erich-Kästner-Schule wird erst später bezugsfertig

Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Die provisorische Containeranlage an der Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen wird nicht wie geplant zum Schuljahresbeginn im September bezugsfertig sein. Das hat Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) im Gemeinderat eingeräumt und als Begründung auf die noch ausstehende Baugenehmigung des Landratsamts verwiesen. Das neue Ziel sei nun, den 2,8 Millionen Euro teuren Containerbau bis Weihnachten errichtet zu haben, sagte Konwitschny. "Dann könnte die Schule in den Ferien umziehen."

Wie berichtet herrscht an der Grund- und Mittelschule akute Raumnot. Daher hat der Gemeinderat beschlossen, eine temporäre Containeranlage mit acht Klassenzimmern, zwei Gruppenräumen und weiteren Nebenräumen auf dem Schulgelände zu errichten. Im April hatte sich die Bürgermeisterin noch optimistisch gezeigt, dass der 43 Meter lange, 15 Meter breite und sieben Meter hohe Pavillon bis September stehen werde. "Doch im Moment warten wir immer noch auf die Genehmigung unseres Bauantrags durch das Landratsamt", sagte Konwitschny. "Solange wir die nicht haben, können wir nicht mit der Beauftragung anfangen." Für die Schulleitung sei die Verzögerung keine Überraschung, schließlich sei sie vom Rathaus kontinuierlich über den Sachstand informiert worden. Die Bürgermeisterin gab sich überzeugt, dass die Schule die zusätzliche Wartezeit trotz Platzmangel überbrücken könne. "Die kriegen das hin. Schließlich werden es im nächsten Schuljahr nicht mehr Schüler sein als jetzt."

Der Containerbau ist als Übergang gedacht, bis die renovierungsbedürftige Erich-Kästner-Schule wahlweise saniert oder abgerissen und neu gebaut worden ist - entweder am bisherigen oder an einem anderen Standort. Um die beste Lösung zu finden, hat der Gemeinderat eine 75 000 Euro teure Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Hier werte man aktuell die eingegangenen Angebote aus, sagte Konwitschny im Gemeinderat.