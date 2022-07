Die Goaßlschnalzer haben zum Auftakt des Leonhardifests am Freitagabend im Festzelt ihre Peitschen knallen lassen. Die Leonhardikirche bot das schmückende Bühnenbild und erinnerte alle daran, dass die Feierei auch einen ernsten Hintergrund hat. So fand das Treiben in Siegertsbrunn am Sonntag wieder in dem dreimaligen Umritt um die Leonhardikirche seinen Höhepunkt. Mehr als 30 Festwagen waren dabei, etliche Kutschen und mehr als 100 Rösser, als deren Schutzpatron ja der Heilige Leonhard gilt. Zwei Mal hatte das Fest und die Wallfahrt wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Weniger erhaben, aber nicht weniger fröhlich als im Festzelt in Siegertsbrunn ging es an vielen anderen Orten des Landkreises am Wochenende zu. Nahezu überall kamen Menschen ausgelassen zusammen, wie man es sich vor kurzem in der Corona-Pandemie nicht hat vorstellen können. In Unterhaching wurde das Bürgerfest eröffnet, in Kirchheim war Dorffest und auch Salmdorf feierte drei Tage durch. Dazu kamen einige Straßenfeste.

Detailansicht öffnen Am Sonntag folgte der Pferdeumritt. Eine Kutsche mit dem Modell der Leonhardkirche war dabei. (Foto: Claus Schunk)

Detailansicht öffnen Die berittene Polizei nahm zum ersten Mal überhaupt am Umritt teil. (Foto: Claus Schunk)

Detailansicht öffnen Die Pferde wurden gesegnet. Das soll vor Krankheit und sonstigem Unglück bewahren. (Foto: Claus Schunk)