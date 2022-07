Zwei Jahre hintereinander ging nichts: Der Umritt an der Leonhardikirche in Siegertsbrunn mit Pferden und Kutschen ist wegen der Pandemie seit 2019 ausgefallen, am Sonntag findet er erstmals wieder statt.

Nach zwei Jahren Pause organisiert Hans Loidl an diesem Wochenende wieder die Leonhardifahrt in Siegertsbrunn.

Interview von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Das Wochenende nach dem Kilianstag hat sich für Hans Loidl in den vergangenen zwei Jahren seltsam leer angefühlt. Denn statt als Vorsitzender des Leonhardi-Komitees die weithin bekannte Leonhardifahrt in Siegertsbrunn zu organisieren, musste er das Fest pandemiebedingt absagen. Doch nun kehrt der "Leahats" zurück: Von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, werden wieder Tausende zum Leonhardifest strömen. Loidl hat festgestellt, dass die Menschen großen Nachholbedarf haben.

SZ: Herr Loidl, haben Sie ein wenig Bammel vor Freitagabend?

Hans Loidl: Wieso?

Weil da der Bieranstich beim Leonhardifest auf Sie wartet. Und nach zwei Jahren Pause dürften Sie vermutlich aus der Übung sein...

So ein Bieranstich bringt immer wieder Überraschungen mit sich. Das ist jedes Jahr anders, weil ja auch der Druck im Fasserl nie gleich ist. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass ich das Anzapfen nicht verlernt habe.

Hans Loidl organisiert den "Leahats", den Leonhardiritt in Siegertsbrunn, auch in diesem Jahr wieder. (Foto: Claus Schunk)

Inwiefern war die Organisation des Leahats nach zwei Jahren Pause noch Routine?

Es war schon etwas aufwändiger als sonst. Wir hatten am 3. April unsere erste Komitee-Sitzung, und da haben wir - nach Absprache mit der Gemeinde - den Beschluss gefasst, dass das Fest heuer stattfindet. Seither sind wir am Organisieren, was besonders bei der Pferdebesorgung nicht ganz einfach war. Denn einige Pferdebesitzer haben zwischenzeitlich wegen Corona aufgehört, und einer unserer Pferdelieferanten ist leider verstorben.

Auf was können sich die Besucherinnen und Besucher am Wochenende freuen?

Wir bemühen uns, ein Leonhardifest auf die Beine zu stellen, wie man es von früher gewohnt ist. Vermutlich werden es etwas weniger Marktfahrer sein, weil einige Fieranten abgesagt haben. Ansonsten ist es aber das bekannte Programm: von den Wallfahrern am Samstagmorgen bis zum Festgottesdienst und der anschließenden Umfahrt am Sonntag. Wir rechnen mit mehr als 30 Festwägen, sechs bis acht Kutschen und 120 bis 140 Pferden.

Wie oft sind Sie in den vergangenen Wochen und Monaten auf das Leonhardifest angesprochen worden?

Unzählige Male. Jeder wollte wissen, ob's heuer stattfindet. Und als klar war, dass es wieder einen Leahats geben wird, haben alle gesagt: Wunderbar, ist das schön! Man merkt einfach, wie groß die Sehnsucht der Leute in Siegertsbrunn nach diesem Fest ist. Der Nachholbedarf nach zwei Jahren Pause ist sehr groß.

Auf was freuen Sie sich persönlich am meisten?

Der schönste Moment ist für mich die Umfahrt am Sonntag nach dem Gottesdienst. Wenn sich der Zug in Bewegung setzt, erst die Vorreiter und danach die festlich geschmückten Wägen, dann wird das nach den zwei Jahren Pause sicher ein echtes Highlight.

Das Leonhardifest in Siegertsbrunn startet am Freitagabend mit einem ökumenischen Gottesdienst und dem Bieranstich im Zelt. Tags darauf begrüßen die Leonhardiglocken in aller Frühe die Wallfahrer aus gut einem Dutzend Ortschaften. Tagsüber gibt es einen Jahrmarkt samt Volksfestbetrieb, ehe am Abend der Burschentanz ansteht. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Leonhardikirche, der von Abt Petrus Höhensteiger aus Schäftlarn zelebriert wird. Im Anschluss folgt die Umfahrt mit der Segnung der Festwägen und Pferde. Danach geht der Jahrmarkt- und Volksfestbetrieb noch bis zum Nachmittag, bevor zum Ausklang um 17 Uhr die Siegertsbrunner Dorfmusikanten aufspielen.