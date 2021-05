Von Patrik Stäbler

Stolze 115 Jahre lang haben die Siegertsbrunner seit 1905 jeden Sommer ihr Leonhardifest gefeiert - sogar in Kriegszeiten. Nun jedoch fällt die Traditionsveranstaltung nach der Absage im Vorjahr schon zum zweiten Mal hintereinander aus. Zwar stehe der offizielle Beschluss des Leonhardi-Komitees noch aus, sagt dessen Vorsitzender Hans Loidl, der überdies Marktleiter der Gemeinde ist. Jedoch werde man das für Juli geplante Fest absagen müssen - wegen der Pandemie. "Es finden ja auch alle Volksfeste rundherum und das Oktoberfest nicht statt", sagt Loidl. Veranstaltungen wie die Wallfahrt samt Jahrmarkt und Volksfestbetrieb in Siegertsbrunn, die an drei Tagen üblicherweise mehr als 5000 Besuchern anziehen, seien in Corona-Zeiten schlicht nicht durchführbar.

Er könne sich aber vorstellen, sagt Loidl, "dass es am Sonntag vielleicht einen Gottesdienst im Freien gibt". Die Entscheidung hierüber obliege jedoch dem Pfarrer. Der Komitee-Chef wiederum wird nun Absagen verschicken müssen an die 40 Marktfahrer, die sich fürs Leonhardifest angemeldet hatten. Dass die Veranstaltung im zweiten Jahr in Folge ausfalle, "das ist schon ein Einschnitt", sagt Hans Loidl. Er fürchtet Konsequenzen vor allem bei den Marktfahrern und Pferdewirten - nicht aber Auswirkungen auf das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde. "Das Leonhardifest ist so tief verwurzelt im Ort. Ich bin deshalb überzeugt, dass es auch in Zukunft wieder in der gewohnten Form stattfinden wird - hoffentlich schon nächstes Jahr".