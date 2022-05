Mit drei besonderen Werken der Klassik möchte das Leonhardi-Ensemble aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn nach langer pandemiebedingter Pause sein Publikum wieder begeistern: Bei den beiden Konzerten am Wochenende in der Mehrzweckhalle Höhenkirchen stehen die Missa in B ("Harmoniemesse") von Joseph Haydn auf dem Programm sowie Felix Mendelssohn-Bartholdys Psalmenkantate "Wie der Hirsch schreit" und Franz Schuberts berühmte Sinfonie in h-Moll, die "Unvollendete". Ausführende sind der große Chor und das Orchester des Leonhardi-Ensembles. Insgesamt werden um die 100 Frauen und Männer auf der Bühne stehen, darunter vier Gesangssolisten. Dirigent ist der neue musikalische Leiter Germán Moreno López. Das Konzert am Samstag, 7. Mai, beginnt um 19 Uhr, das am Sonntag, 8. Mai, um 18 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es für 15 Euro unter www.okticket.de und bei Schreibwaren Obermeier und Schreibwaren Springer (vormals Squarra). Karten an der Abendkasse kosten 17 Euro.