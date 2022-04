Das Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn engagiert sich auf vielfältige Weise für die Betroffenen des Krieges in der Ukraine. Auf Benefizveranstaltungen wie Konzerten und Theateraufführungen wurden laut Schulleitung Geldspenden für den ukrainischen Pfadfinderbund in Deutschland gesammelt, der Hilfsgütertransporte in die Ukraine organisiert, dort geschädigten Familien medizinische, materielle und moralische Hilfe zukommen lässt, aber auch geflüchtete Kinder und ihre Familien hier in Deutschland unterstützt. Der Arbeitskreis Soziales der Schule sammelte über eine Kuchenbackaktion Spendengelder. Zusätzlich sammelten Schülerinnen und Schülern Sachspenden, um sie denen zugutekommen zu lassen, die ihre Heimat nicht verlassen können oder wollen. Über den Fußballverein und die Gemeinde Hohenbrunn nahmen Schülersprecher Kontakt mit der Organisation "Ukraine-Hilfe Riemerling/Ottobrunn" auf und vereinbarten eine Kooperation. Schüler und Lehrkräfte des Gymnasiums Höhenkirchen-Siegertsbrunn sammelten über vier Tage Sachspenden, welche von der Hilfsorganisation in die Ukraine transportiert und dort verteilt werden. Gesammelt wurden Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel sowie Baby- und Kleinkindartikel; insgesamt kamen mehr als 20 Umzugskartons zusammen, mit denen zwei VW-Busse vollgepackt wurden. Derzeit sind die Spenden nach Charkiw in die Ukraine unterwegs.