10. Juni 2019, 21:41 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Kreuzung gesperrt

Für die Verlegung der Wasserleitung muss der Kreuzungsbereich Münchner-, Bahnhof- und Rosenheimer Straße in der Zeit vom 24. Juni bis 15. Juli voll gesperrt werden. Bereits seit Anfang April werden die Wasserleitungen in mehreren Bauabschnitten erneuert, bislang ohne Vollsperrung. Für den überörtlichen Verkehr wird in dem Zeitraum eine Umleitung über die Brunnthaler Straße ausgeschildert. Der Anliegerverkehr ist aus allen Fahrtrichtungen bis zur Baustelle möglich. Die Linienbusse des MVV werden innerhalb des Ortes umgeleitet. Von der Sperrung betroffene Haltestellen werden verlegt. Darüber informieren die Münchner Verkehrsbetriebe.