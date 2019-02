3. Februar 2019, 22:04 Uhr Höhenkirchen- Siegertsbrunn Konzerte für Babys

Musik für die Kleinsten: Am Sonntag, 10. Februar, finden um 15 und 16.15 Uhr im Pfarrsaal Mariä Geburt an der Schulstraße 11 zwei Babykonzerte statt. Diesmal hat sich das "Duo Südsaitn" bereit erklärt, auf Harfe, Hackbrett, Gitarre und Handpan für die Kleinen zu musizieren. Eva Fenninger und Joachim Miska werden Musik von heiter-beschwingt bis lauschig-ruhig spielen. Jede Familie bringt alles mit, was für ihr Baby nötig ist, vor allem eine Decke, und lässt sich auf dem Boden des Pfarrsaales nieder. Kinderwagen und Schuhe bleiben dabei im Vorraum. Die Kleinen dürfen sich ganz normal benehmen, darum kann es auch manchmal etwas lauter werden. Familien mit einem Erwachsenen zahlen zwölf Euro, mit zwei Erwachsenen 15 Euro; Stühle für Oma und Opa kosten jeweils acht Euro. Karten gibt es bei Schreibwaren Obermeier und Schreibwaren Squarra oder unter Telefon 08102/42 38. Die Tageskasse öffnet um 14.45 beziehungsweise 16 Uhr.