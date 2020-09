Die Leonhardikirche in Siegertsbrunn ist am Samstag, 19. September, Schauplatz mehrerer Veranstaltungen. Am Nachmittag gibt es eine Kirchenführung, die um 15 Uhr beginnt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Von 16.30 Uhr an wird es zum letzten Mal heuer ein Konzert der Reihe "Besinnlich ins Wochenende" geben. Allerdings waren die wegen Corona beschränkten Plätze schnell vergeben. Die Musiker, das Saxofon-Ensemble der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn, laden aber - bei trockenem Wetter - nach dem Konzert, gegen 17 Uhr, zu einem kleinen Standkonzert auf der Leonhardiwiese ein, wo sie beschwingte Evergreens präsentieren. Für dieses Konzert braucht man keine Anmeldung, man muss sich nur coronabedingt registrieren lassen.