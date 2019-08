Es ist vollbracht. 162 MVG-Rad-Stationen gibt es im Landkreis, am Donnerstag ist auch die letzte in Betrieb genommen. Dazu radelten Vertreter von Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und Landratsamt sowie der Gemeinden Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Brunnthal und Aying die Strecke von Brunnthal zur S-Bahnstation in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, an der jetzt auch MVG-Räder ausgeliehen und abgestellt werden können. Als der Tross eintraf, reichten die Ständer gar nicht aus, um alle Räder einzuklinken. Doch das intelligente System erkennt, wenn alle Plätze belegt sind, dann lassen sich die Räder auch einfach in der Nähe der grauen Stele abstellen.

Landrat Christoph Göbel (CSU) zeigte sich erfreut, dass der "ambitionierte Zeitplan" eingehalten werden konnte und äußerte die Hoffnung, dass sich die Räder zu einem "festen Baustein der intermodalen Mobilität" im Landkreis entwickeln. Nachdem zu Beginn so viele kritische Stimmen laut geworden seien, sei er überrascht, wie viele Kommunen sich am Ende doch überzeugen ließen. Das ermögliche ein weitgehend flächendeckendes Netz, das Stadt- und Ortsgrenzen überwinde.

Die Höhenkirchen-Siegertsbrunner Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) galt anfangs als eine der Kritikerinnen. Fast jeder in der Gemeinde habe doch bereits ein Rad, viele sogar ein zweites, um es tagsüber am Bahnhof stehen zu lassen, argumentierte sie. Heute ist sie froh über diesen Schritt und empfiehlt sogar, Orte außerhalb des Landkreises wie Egmating in den Fahrradverbund einzubeziehen. So könne man die Mobilität in Gemeinden, durch die keine S-Bahnlinie fahre, erweitern, sagte sie. Ihre Kollegen aus Brunnthal hatten es geschafft, die Unionspolitikerin mit diesem Argument zu überzeugen. Brunnthals Zweiter Bürgermeister Thomas Mayer (CSU) betonte, wegen der verkehrlich ungünstigen Lage seiner Gemeinde sei diese eine der Initiatoren gewesen. Er versuche weiter, auch die Verantwortlichen in den nahegelegenen Orten Sauerlach und Ottobrunn ins Boot zu holen.

In Aying können bislang nur an der S-Bahn-Station in Dürrnhaar die blau-silbernen Räder abgestellt und gemietet werden. Bürgermeister Johann Eichler von der Parteiunabhängigen Wählergemeinschaft ist inzwischen ebenfalls von dem Mietradsystem überzeugt und möchte es auch auf weitere Ortsteile ausdehnen, besonders an den S-Bahnhöfen. Doch auch er war zunächst etwas skeptisch gewesen, ob die Räder in den ländlichen Gebieten im Süden angenommen würden.

Der Ayinger Bürgermeister hätte es nach eigener Aussage "fatal" gefunden, wenn man die Gemeinde angeschlossen, aber niemand die Räder benutzt hätte. Die positive Reaktionen in der Bevölkerung seien aber hoffentlich auch ein Signal an die acht bisher nicht angeschlossenen Gemeinden des Kreises, sagte Eichler. Die Ausweitung des Leihradsystems sei ein "Leuchtturmprojekt", das auch über die Metropolregion München hinaus mit großem Interesse beobachtet würde.

Vor einigen Jahren wäre die Bereitschaft in der Bevölkerung eine andere und die 3,6 Millionen Euro, die hauptsächlich vom Bund kamen, verschwendet gewesen, sagte Landrat Göbel. Vor allem der hohe Anteil an Berufspendlern zeige aber, dass das System bei den Bürgern angekommen sei, dass es Möglichkeiten schaffe, die der öffentliche Nahverkehr nicht anbiete.

Sven Heinrici von der Münchner Verkehrsgesellschaft zeigte sich ebenfalls zufrieden. Präzise und aussagekräftige Benutzungsdaten könnten allerdings erst jetzt erhoben werden, nachdem alle Querverbindungen befahrbar seien, sagte er. Eine erste Auswertung der Nutzerfrequenz im Münchener Landkreis soll im Herbst erfolgen.