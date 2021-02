Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Patricia Lang-Kniesner ist seit Kurzem in der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn für den Bereich Kinder und Jugend zuständig - und damit auch für die Betreuungseinrichtungen im Ort. Dass hier viel Arbeit auf die neue Rathausmitarbeiterin wartet, hat sich im Hauptausschuss des Gemeinderats gezeigt, als sie die Bedarfsplanung für das kommende Betreuungsjahr vorstellte. Demnach wird die Gemeinde 58 Ein- bis Dreijährigen keinen Krippenplatz anbieten können, obschon diese eigentlich einen Rechtsanspruch darauf hätten. Noch größer ist die Lücke bei den Horten und der Mittagsbetreuung: Hier fehlen bei 331 existierenden insgesamt 176 Plätze zu einer hundertprozentigen Versorgung. Anders sieht es bei den Kindergärten aus, wo 137 Plätze mehr als benötigt zur Verfügung stünden - "wenn wir das Personal hätten", sagte Lang-Kniesner. Aktuell ist es freilich so, dass 62 Kindergartenkinder in Höhenkirchen-Siegertsbrunn auf der Warteliste stehen. Denn wegen des Fachkräftemangels kann die Gemeinde bloß 331 von 465 genehmigten Plätzen anbieten.

Eine detaillierte Prognose des Betreuungsbedarfs für die nächsten Jahre unter Berücksichtigung von Zu- und Wegzügen werde dem Gemeinderat voraussichtlich im März vom Arbeitskreis Kind und Familie der Zukunftswerkstatt Höhenkirchen-Siegertsbrunn vorgestellt, kündigte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) an. Mit Blick auf die Haushaltsberatungen habe man aber bereits jetzt Zahlen fürs kommende Betreuungsjahr vorlegen wollen. "Und da ist es schon grausig genug, was wir sehen - jedenfalls in den Krippen und im Bereich Hort und Mittagsbetreuung", sagte die Rathauschefin. Wobei Clive Flynn (CSU) anmerkte, dass die vorliegenden Zahlen davon ausgingen, dass alle Krippenkinder eine Betreuung bräuchten. Tatsächlich liege die Quote bei etwa 80 Prozent. "Das Problem ist also nicht so krass, wie es dargestellt wird", so Flynn.

Hierauf entgegnete die Bürgermeisterin: "Es geht für uns darum, dass wir feststellen, in welchen Bereichen wir mittel- bis langfristig etwas tun müssen." Derzeit gehe man davon aus, dass der Rechtsanspruch auf eine nachschulische Betreuung 2025 kommen werde. "Sollte das eintreten, müssen wir das zu hundert Prozent anbieten können", sagte Konwitschny. Aktuell verfügt Höhenkirchen-Siegertsbrunn über drei Horte, 152 Plätze in der Mittagsbetreuung und 60 Ganztagsplätzen. Zwar ist die Warteliste derzeit leer, jedoch steigt der Bedarf an nachschulischer Betreuung stetig - ebenso wie im Krippenbereich. Hier werden zum September zusätzliche Plätze entstehen, und zwar im neuen Kinderhaus der Fortschritt GmbH an der Sigohostraße. Dort sollen laut Patricia Lang-Kniesner je zwei Krippen- und Kindergartengruppen entstehen.