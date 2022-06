Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Mit Händen und Füßen sowie mit einstimmigen Beschlüssen hat sich der Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn gegen die Pläne für einen Kiesabbau am Muna-Gelände gewehrt - doch vergeblich. Das Landratsamt hat dem Rathaus nun mitgeteilt, dass es den Antrag eines Hohenbrunner Unternehmers als genehmigungsfähig bewertet. Bedeutet: Sollte die Kommune die Pläne weiter ablehnen, würde das Landratsamt ersatzweise grünes Licht dafür geben. Jetzt hat der Gemeinderat zwei Optionen: Entweder er gibt über einen Teilflächennutzungsplan bestimmte Flächen im Ort für den Kiesabbau frei oder er schließt mit dem Antragsteller einen städtebaulichen Vertrag über die Rahmenbedingungen für dieses konkrete Abbauprojekt ab. Eine Entscheidung soll in der Sitzung am 30. Juni fallen; zwei Tage zuvor ist zudem eine Informationsveranstaltung für die Bürgerschaft geplant.

"Wir wussten, das es höchstwahrscheinlich zu dieser Entscheidung kommen wird", kommentiert Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) das Schreiben des Landratsamts. "Was uns aber ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Prüfung so lange gedauert hat und die Frist für unsere Antwort jetzt so kurz ist." So wird von der Gemeinde eine Entscheidung bis zum 1. Juli erwartet. Sollte die Kommune bei ihrem Nein bleiben, würde das Landratsamt die Abbaugenehmigung erteilen. Konkret geht es dabei um einen Antrag für ein gut fünf Hektar großes Areal gegenüber dem Gewerbegebiet am Wächterhof, das derzeit landwirtschaftlich genutzt wird. Dort will der Unternehmer zwölf Jahre lang und bis zu einer Tiefe von 25 Metern circa eine Million Kubikmeter Kies abbauen, die Grube soll anschließend wieder verfüllt werden.

Verhandlungen über einen städtebaulichen Vertrag laufen bereits

Um dieses Vorhaben abzuwenden, hatte der Gemeinderat in vergangenen Beschlüssen verschiedene Argumente angeführt - von der unzureichenden Zufahrt über Festsetzungen im Flächennutzungsplan bis hin zu wasserschutzrechtlichen Bedenken. Allein das Landratsamt lässt all dies nicht gelten. Vielmehr habe die Prüfung des bereits im Juli 2020 eingereichten Antrags ergeben, dass die Gemeinde die Genehmigung "rechtswidrig versagt" habe. Die Kiesabbaupläne durchkreuzen oder zumindest verzögern kann der Gemeinderat jetzt wohl nur noch, indem er die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans beschließt. Darin würden bestimmte Konzentrationsflächen im Ort ausgewiesen, auf denen der Kiesabbau erlaubt ist. Für die Erstellung eines solches Plans hätte die Gemeinde längstens drei Jahre Zeit. Danach jedoch müsste man den Kiesabbau auf den genannten Flächen dulden, gibt Bürgermeisterin Konwitschny zu bedenken. "Und bei den Bedingungen können wir dann nicht mehr mitreden."

Dies wiederum wäre für das Abbauprojekt am Muna-Gelände möglich, sofern sich der Gemeinderat für den Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit dem Unternehmer entscheidet. Darin ließe sich etwa die tägliche Zahl der Lkw-Fahrten oder der Einsatz eines Quetschwerks auf dem Gelände regeln. Man habe mit dem Antragsteller bereits Gespräche geführt, berichtet die Bürgermeisterin. Daher könne man den Gemeinderat in der Juni-Sitzung schon weitgehend detailliert über mögliche Inhalte eines solchen Vertrags informieren. Diese werden auch Thema bei der Informationsveranstaltung am 28. Juni sein.

Uhrzeit und Ort stehen noch nicht fest, sicher ist aber: Es dürfte voll und hitzig diskutiert werden. Denn schon zu den Gemeinderatssitzungen zum Thema Kiesabbau strömten stets Dutzende Besucherinnen und Besucher in die Mehrzweckhalle. Überdies hat sich infolge des Antrags eine Bürgerinitiative gebildet, deren Petition gegen einen Kiesabbau in Höhenkirchen-Siegertsbrunn mehr als 300 Menschen aus dem Ort unterzeichnet haben.