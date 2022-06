Kiesabbau, wie hier in Gräfelfing, stößt auch in Höhenkirchen-Siegertsbrunn auf Ablehnung.

Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn/Hohenbrunn

An die achtzig Tische sind an diesem Abend in der weitläufigen Höhenkirchen-Siegertsbrunner Mehrzweckhalle verteilt, akkurat in Reih und Glied - mit Abstand und je einem Stuhl dahinter. So viel verordnete Distanz passt so gar nicht zum Ansinnen der Gemeinde, die bei dieser Informationsveranstaltung zum Thema Kiesabbau am Muna-Gelände ihre Bürgerinnen und Bürger doch eigentlich zusammenbringen will. Allein die Tische und Stühle seien für die Prüfungen an der Mittelschule bereits so aufgestellt gewesen, erklärt Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Also habe man dies kurzerhand beibehalten.

Die luftige Bestuhlung und die Prüfungsatmosphäre sind zumindest insoweit passend, als die Gemeinde - so wie die Schülerinnen und Schüler - die richtige Lösung für ein kompliziertes Problem finden muss. Es geht um den Antrag eines Hohenbrunner Unternehmers, der am Muna-Gelände östlich der Hohenbrunner Straße auf einer Fläche von circa fünf Hektar Kies abbauen will - bis zu 14 Jahre lang und bis zu einer Tiefe von 25 Metern. Der Gemeinderat lehnt dieses Vorhaben unisono ab und hat seine Zustimmung zweimal verweigert. Jedoch tat er dies zu Unrecht, so hat es zumindest das Landratsamt nach eingehender Prüfung festgestellt. Daher hat die Behörde die Gemeinde aufgefordert, dem Antrag bis spätestens Anfang Juli stattzugeben. Andernfalls werde dies das Landratsamt tun.

Dessen Entscheidung, den Kiesabbauantrag zu genehmigen, ist bei der Infoveranstaltung von mehreren Bürgern heftig kritisiert worden. So meldete sich etwa Isabel Huber von der Bürgerinitiative Nachhaltiges Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu Wort und beanstandete unter anderem, dass die Belange des Grundwasserschutzes bei der Prüfung nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Zudem kritisierte sie - wie zuvor schon die Bürgermeisterin - die kurze Frist von nur vier Wochen, die der Gemeinde für eine Antwort eingeräumt wurde. Nun wäre es für die 50 Anwesenden sicher interessant gewesen, was das Landratsamt zu diesen Vorwürfen gesagt hätte. Doch die Behörde habe eine Einladung zu dem Infoabend abgesagt, berichtete Konwitschny. "Die Begründung war, dass sie sehr unterbesetzt sind und andere Termine für diejenigen, die noch zur Verfügung stehen, Vorrang haben."

Die Frage lautet: Klagen oder einen Vertrag mit dem Unternehmen abschließen?

Nach einem Rückblick auf die Historie des Kiesabbauantrags, stellte die Rathauschefin die vier Optionen vor, aus denen Gemeinderat nun auswählen müsse. Erstens könnte er die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet beschließen, was das Vorhaben laut Landratsamt aber kaum verhindern würde, so Konwitschny. Zweitens gebe es die Möglichkeit, über einen Teilflächennutzungsplan Konzentrationsflächen für den Kiesabbau auszuweisen. Dies würde zwar einen Aufschub von zwei bis drei Jahren bedeuten, danach aber wäre ein nicht unerheblicher Teil des Gemeindegebiets für Abgrabungen freigegeben. Drittens ließen sich über einen städtebaulichen Vertrag mit dem Antragsteller die Bedingungen für den Kiesabbau am Muna-Gelände regeln. Und viertens könnte man gerichtlich gegen die Entscheidung des Landratsamts vorgehen.

Eine solche Klage hätte für ihre Gemeinde den Nachteil, dass sie den Weg eines städtebaulichen Vertrags versperren würde, sagte Konwitschny. Sie brachte daher die Möglichkeit ins Spiel, dass der Nachbarort Hohenbrunn vor Gericht zieht - schließlich wären die dortigen Bewohner der Luitpoldsiedlung und im Ortskern von den Zu- und Abfahrten der Kieslaster am stärksten betroffen. Der anwesende Hohenbrunner Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) kündigte an, dass seine Gemeinde die Möglichkeit einer Klage prüfen werde. Zugleich riet er den Lokalpolitikern aus dem Nachbarort, einen Teilflächennutzungsplan aufzustellen und sich nicht auf einen städtebaulichen Vertrag einzulassen.

Derweil ließ Konwitschny durchaus Sympathien für diese Lösung erkennen. Ihr zufolge würde der Hohenbrunner Unternehmer in einem solchen Abkommen zusichern, dass er seinen zweiten Antrag auf Abgrabungen an der Egmatinger Straße nahe der Leonhardikirche endgültig aufgibt. Überdies würden in dem Vertrag die Zahl der Lkw-Fahrten auf maximal 216 pro Woche festgeschrieben, die Betriebszeiten beschränkt und ortsfeste Anlagen wie ein Quetschwerk ausgeschlossen. Vielmehr dürfte der Kies lediglich mit einem mobilen Quetschwerk an höchstens zehn Tagen im Jahr verarbeitet werden.

Nun ist es am Höhenkirchen-Siegertsbrunner Gemeinderat zu beschließen, ob er einem solchen städtebaulichen Vertrag für den Kiesabbau am Muna-Gelände zustimmen will - oder eine der drei anderen Optionen wählt. Eine Entscheidung soll in der Sitzung an diesem Donnerstag fallen.