Die Bürgermeisterkandidaten in Höhenkirchen-Siegertsbrunn stellen sich am Freitag, 14. Februar, im Pfarrzentrum Höhenkirchen an der Schulstraße 11 den Fragen der Bürger. Unter der Moderation von Ansgar Bock, Reinhard Rolvering und Michael Grünewald legen Andrea Hanisch (Unabhängige Bürger), Mindy Konwitschny (SPD), Roland Spingler (CSU) und Karsten Voges (Grüne) von 19.30 Uhr an ihre Überlegungen zur Zukunft von Höhenkirchen-Siegertsbrunn dar und diskutieren.

