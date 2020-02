Die Schäden am Dach der Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn sind provisorisch soweit behoben, dass am Mittwoch wieder Unterrichte stattfinden kann. Das hat Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Die Feuerwehren aus Höhenkirchen und Siegertsbrunn hätten am Montag in stundenlanger Arbeit das Dach mit Folien und Latten gesichert. Der Wind habe sich abgeschwächt. Sollte nicht etwas völlig Unvorhergesehenes passieren, könne die Schule öffnen. An der Grund- und Mittelschule war wegen eines Schadens am Blechdach des Mittelbaus auch am Dienstag noch der Unterricht ausgefallen. Am Montag hatten sämtliche Schüler im Landkreis wegen des Sturms frei bekommen.

© SZ vom 12.02.2020 / belo Feedback