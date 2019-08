Zwei junge Trompeter treten an diesem Sonntag im Pfarrsaal Mariä Geburt in Höhenkirchen auf: Tobias Krieger, der bereits als Vierjähriger mit dem Unterricht bei Konrad Sepp, dem Leiter der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn begonnen hat, und der Australier Samuel Beagley präsentieren Werke vom Barock bis zur Moderne. Dabei werden die Nachwuchsvirtuosen, die beide an der Musikhochschule Karlsruhe studieren, auch verschiedene Trompeten zum Einsatz bringen. Begleitet werden sie von Kathrin Klein, Korrepetitorin an der Hochschule für Musik und Theater in München, am Klavier. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. In der Pause werden die Besucher zu einem kleinen Umtrunk eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Kartenreservierungen sind möglich über konzerte@tobias-krieger.de.