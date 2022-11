"Legt die Waffen nieder", sang der Liedermacher Heinz Rudolf Kunze in seinem gleichnamigen Song 2009. Im selben Jahr erhielt der damalige US-Präsident Barack Obama den Friedensnobelpreis, unter anderem für seinen Einsatz für eine Welt ohne Atomwaffen. Abrüstung - das war zu jener Zeit ein oft beschworenes Ziel. Doch spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich die Stimmung im Land gewandelt. Allenthalben wird nun aufgerüstet, verbal wie militärisch. Um gerade in diesen Zeiten an den Wert der Abrüstung zu erinnern, hat der Nürnberger Künstler Johannes Volkmann (rechts, mit Stephan Klier) in Höhenkirchen-Siegertsbrunn eine Friedenssäule errichtet - aus Spielzeugwaffen. Diese konnten im Vorfeld der Aktion abgegeben werden; überdies kamen an drei Tagen etliche Kinder und Jugendliche mit ihren Pistolen und Gewehren aus Plastik zum ehemaligen Ruf-Gelände. Dort erhielt ihre Waffe zunächst eine Plakette mit ihrem Namen, ehe sie diese selbst an ein erhitztes Eisengerüst schmelzen durften. So ist ein Kunstwerk entstanden, das nun ein Jahr lang in der Gemeinde bleiben und dort zum Frieden mahnen soll. So wie Heinz Rudolf Kunze, in dessen Lied es unter anderem heißt: "Legt die Waffen nieder, / durchbrecht den Teufelskreis. / Ich sag es immer wieder, / weil ich's nicht besser weiß."