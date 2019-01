14. Januar 2019, 22:00 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Ideen für Ortsentwicklung

Wie soll sich die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn entwickeln. Darum geht es am Mittwoch, 16. Januar, von 18.30 Uhr an im Gasthaus Franz Inselkammer, Hohenbrunner Straße 8. Bei diesem "Wirtshausgespräch" können alle interessierten Bürger ihre Ideen und Anregungen für den aktuell laufenden Isek-Prozess (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) einbringen und sich über den neuesten Sachstand informieren. Wer Fragen hat, kann sich an das Planerteam von Dragomir Stadtplanung wenden (E-Mail ISEK-HkSbr@dragomir.de).