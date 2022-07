Umstrittenes Gelände: Am Rande der Muna darf ein Hohenbrunner Unternehmer Kies abbauen. Das wird ihm jedoch an der Egmatinger Straße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn untersagt.

Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Der Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat - zähneknirschend - den Weg frei gemacht für einen Kiesabbau am Muna-Gelände. Demnach darf ein Hohenbrunner Unternehmer auf dem fünf Hektar großen Areal am Waldrand östlich der Hohenbrunner Straße bis zu vierzehn Jahre lang 25 Meter tief graben und die Grube danach wieder verfüllen. Nachdem der Gemeinderat den zugehörigen Antrag zweimal abgelehnt hatte, stimmte er nun für eine Genehmigung. Zugleich beschloss das Gremium den Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit dem Unternehmer, der nicht nur die Bedingungen für den Kiesabbau am Muna-Gelände regelt. In dem Abkommen werden auch weitere Abgrabungen auf dem Grundstück an der Egmatinger Straße nahe der Leonhardikirche ausgeschlossen, die der Unternehmer ebenfalls beantragt hatte.

"Pest oder Cholera - es gibt keine gute Entscheidung, sondern nur eine nicht ganz so üble", sagte Gudrun Hackl-Stoll (Grüne) über die Bredouille, in die sich der Gemeinderat gebracht fühlte. Schließlich lehnen alle Fraktionen den Kiesabbau ab, der eine "nicht akzeptable Belastung" darstelle, so Manfred Eberhard von den Unabhängigen Bürgern (UB). Jedoch hat das Landratsamt nach eingehender Prüfung des Antrags dem Rathaus mitgeteilt, dass die Ablehnung seitens der Kommune rechtswidrig sei und die Aufsichtsbehörde im Zweifelsfall die Genehmigung ersatzweise erteilen würde.

Eine Klage wäre laut Otto Bußjäger "russisches Roulette mit vollem Magazin"

Nun hätte die Gemeinde die Möglichkeit gehabt, über einen Teilflächennutzungsplan Konzentrationsflächen für den Kiesabbau auszuweisen. Dies hätte zwar einen zeitlichen Aufschub von zwei bis drei Jahren bedeutet, danach jedoch wären erhebliche Gebiete im Ort für Abgrabungen freigegeben. Während die UB die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans befürwortete, lehnte die Mehrheit im Gemeinderat dies ab - "weil die Nachteile von Konzentrationsflächen gravierend sind", sagte Anita Reiprich (SPD). Die Möglichkeit einer Klage der Gemeinde gegen die Entscheidung des Landratsamts wurde ebenfalls verworfen, da die Erfolgsaussichten gering wären, betonte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Roland Spingler (CSU) sprach sich für eine Klage aus, worauf ihm Otto Bußjäger (UB) vorwarf "russisches Roulette" zu spielen - "nur dass das Magazin voll ist".

Nach hitziger Debatte stimmte eine 20:3-Mehrheit für den Kiesabbauantrag und den städtebaulichen Vertrag. Darin wird unter anderem festgezurrt, dass der Fuß- und Radweg am Schnepfenluckenweg erhalten bleibt und die Kieslaster die Grube nicht über den Ort anfahren - "was, so ehrlich muss man sein, zum Nachteil der Gemeinde Hohenbrunn und der Luitpoldsiedlung ist", sagte Konwitschny. Im Weiteren schreibt der Vertrag maximal 216 Lkw-Fahrten pro Woche vor, eine Betriebsdauer werktags von 6.30 bis 18.30 Uhr und samstags bis 12 Uhr.

Eine mobile Brech- und Quetschanlage darf nur an zwei Wochen im Jahr aufgestellt werden. Überdies verpflichtet sich der Unternehmer zum Einsatz einer Reifenwaschanlage sowie zu staubreduzierenden Maßnahmen. Sollte gegen die Auflagen verstoßen werden, drohten hohe Strafen, betonte Konwitschny. Etwas anders sah das Karsten Voges: "Die Vertragsstrafe bei Weiterreichung entspricht circa ein Prozent des Umsatzes, die man mit dieser Kiesgrube macht", monierte der Grünen-Gemeinderat und stimmte ebenso dagegen wie Spingler und Janine Schneider (Grüne), die "keinen großen Nutzen" darin sah.

Nach dem Votum des Gemeinderats ist nun also der Weg frei für den Kiesabbau am Muna-Gelände - und doch könnte die Angelegenheit noch vor Gericht landen. So haben direkt betroffene Anwohner bei der Bürgerinfoveranstaltung angekündigt, juristisch gegen die Genehmigung des Landratsamts vorzugehen. Und auch die Gemeinde Hohenbrunn werde diesen Schritt prüfen, kündigte deren Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) an. Schließlich müsse sie die Hauptlast des Verkehrs durch die Kieslaster tragen. Derweil betonte Konwitschny, dass ihre Gemeinde den Beschluss des Landratsamts nicht selbst anfechten werde. "Aber wir unterstützen alle, die den Klageweg einschlagen wollen."