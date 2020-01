Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) hatte noch den Verzicht empfohlen: Nun hat der Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn am Donnerstag aber doch einstimmig dafür gestimmt, dass sich die Gemeinde erneut um einen Zuschuss für die Sanierung der Mehrzweckhalle bei einem Förderprogramm des Bundes bewirbt. Wie Geschäftsleiterin Ruth Sander sagte, werde man einen Bauzeitenplan ausarbeiten und den eigenen Finanzierungsanteil in Höhe von 3,5 Millionen Euro aufgeschlüsselt für die Projektphase darlegen. Dann hoffe man auf einen Zuschlag der einen Million Euro, die bisher stets in Aussicht gestellt worden sei. Damit sollen vor allem die Heizungsanlage, die auch die Grundschule versorgt, und das Dach saniert werden. Bürgermeisterin Mayer hatte zuletzt empfohlen, dies ohne Zuschuss aus Berlin anzugehen, weil zu viele Vorgaben gemacht würden und das Projekt in die "Katastrophe" führen könne.