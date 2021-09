Der Herbstbasar der Zwergerlstube findet am Samstag, 9. Oktober, von 13 bis 18 Uhr, in der Mehrzweckhalle der Sigoho-Marchwart Grundschule statt. Bis Freitag, 8. Oktober, 16 Uhr werden Verkäufernummern vergeben. Die Artikel werden dann von 19 bis 20.30 Uhr angenommen. Die Abgabe erfolgt am Sonntag von 14 bis 15 Uhr. Die Organisatoren der Elterninitiative verkaufen in Kommission modische Herbst-Winterkleidung für Kinder, Sportartikel, Schuhe, Trachtenbekleidung, Kinderwagen und Spielzeug. Vom Erlös werden zehn Prozent einbehalten. Für nicht verkaufte Ware wird eine Bearbeitungsgebühr von 30 Cent pro Stück einbehalten. Pro Person können 40 Artikel abgegeben werden. Es gilt die 3G-Regel zum Infektionsschutz, ein Sicherheitsdienst regelt den Zugang. 80 Personen sind gleichzeitig zugelassen. Näheres findet man unter www.zwergerlstube-hksbr.de.