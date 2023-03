Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Aus den Niederungen der Tabelle hat sich Höhenkirchen-Siegertsbrunn ins Mittelfeld vorgearbeitet - was das Geld angeht. So schiebt sich die Gemeinde heuer auf Rang 19 des Steuerkraft-Rankings im Landkreis München, mithin drei Plätze besser als 2022. "Das ist ein guter Wegweiser, wie es einer Gemeinde geht", sagte Kämmerin Christine Schmidt bei der Vorstellung des Haushalts im Gemeinderat. Mit einer Steuerkraft von 2100 Euro je Einwohner liegt Höhenkirchen-Siegertsbrunn zwar weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt aller 29 Landkreis-Gemeinden (4100 Euro), jedoch über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen in Bayern (1700 Euro).

Doch wie ist es allgemein um die Finanzen des 11 300-Einwohner-Orts bestellt? Bei dieser Frage gingen die Meinungen im Gemeinderat auseinander. Viel Lob gab's von Herbert Reisnecker (SPD), der von einem "Haushalt mit Hand und Fuß" sprach. Positiv fiel auch das Fazit von Gudrun Hackl-Stoll (Grüne) aus, die vor allem geplante Investitionen in den Klimaschutz würdigte - etwa für den Bau neuer Photovoltaikanlagen und Radwege. Andrea Hanisch (Unabhängige Bürger) lobte die "Professionalisierung der Verwaltung", die sich freilich in höheren Personalkosten niederschlage, sowie die weitsichtige Planung bei der Kinderbetreuung. Zugleich betonte sie: "Wir haben kein Ausgabenproblem, sondern ein Einnahmeproblem." Daher sei die vordringlichste Aufgabe, "das neue Gewerbegebiet baldmöglichst zu erschließen".

Die Kosten für die Erweiterung der Schule haben sich fast verdoppelt

Mit Abstand am kritischsten bewertete Roland Spingler (CSU) den Haushalt. "Wir haben auch ein Ausgabenproblem", stellte er klar. "Die Gemeinde lebt über ihre Verhältnisse - und das ist keine Momentaufnahme." Spingler forderte ein Ende des Personalaufbaus mit Blick auf die erstmals über fünf Millionen Euro gestiegenen Kosten für die Rathausbeschäftigten. Im Weiteren müsse die Verwaltung effizienter werden und Baukosten besser im Griff haben - anders als etwa bei der Erweiterung der Erich-Kästner-Schule, wo sich die Ausgaben auf fast fünf Millionen Euro nahezu verdoppelt haben.

Der Modulbau taucht im diesjährigen Haushalt letztmals mit einer Summe von 700 000 Euro auf. Weitere Investitionen sind die Erneuerung von Wasserleitungen für 1,1 Millionen Euro, der Bau einer neuen Kita an der Bahnhofstraße für 2,5 Millionen Euro und die insgesamt 2,1 Millionen Euro schwere Renovierung der Alten Apotheke, in der im Frühjahr ein Familienzentrum eröffnen soll. Drei Millionen Euro will die Gemeinde für die Sanierung der Mehrzweckhalle ausgeben, die von Juni bis Dezember gesperrt sein wird. Zudem sieht der Haushalt Planungskosten für die neuen Probenräume im Gymnasium vor; hier sollen die Bagger aber erst 2024 anrollen.

Insgesamt hat der Haushalt ein Volumen von 47 Millionen Euro. Aufseiten der Einnahmen spielen weiterhin die Beteiligung an der Einkommen- und Gewerbesteuer mit prognostizierten 10,3 und 7,5 Millionen Euro die wichtigsten Rollen. Zweitere war 2021 auf 15,4 Millionen Euro geklettert, weshalb die Gemeinde heuer deutlich mehr Geld an den Landkreis zahlen muss - nämlich 11,2 Millionen Euro. "Das tut schon weh, wenn man jeden Monat eine Million Euro weggibt", konstatierte die Kämmerin. Sie sagte mit Blick auf ihr Zahlenwerk: "Erst Pandemie, jetzt Energiekrise und Inflation - einen Blick in die Zukunft wage ich nicht." Der Gemeinderat jedenfalls segnete den Haushalt einstimmig ab.