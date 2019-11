So bitter die wochenlange Sperrung der Straßen für den Verkehr in der Ortsmitte von Höhenkirchen-Siegertsbrunn auch für viele war: Aus Sicht der CSU haben die damit verbundenen Änderungen im Straßenverkehr auch erstaunliche, positive Aspekte aufgezeigt. So hat die Fraktion einen Antrag gestellt, das beiderseitige Halteverbot in der Esterwagnerstraße nun auch nach Abschluss der Arbeiten an der Kreuzung bei der Friedenseiche vorerst beizubehalten. Bisher wurde der Antrag noch nicht behandelt.

Auch solle in der Kramerstraße und im Schlossangerweg die Einbahnstraßenregelung für eine Probephase beibehalten werden. Beides war angeordnet worden, um während der Bauzeit den Ausweichverkehr besser bewältigen zu können. Aus Sicht der CSU haben sich die aktuellen Regelungen bewährt und tragen zu einer übersichtlicheren und fahrradfreundlicheren Abwicklung des Verkehrs in den genannten Straßen bei.

Vor allem die Esterwagnerstraße profitiere. Mit dem Halteverbot dort werde auch sichergestellt, heißt es in dem Antrag, dass nach dem Bau der neuen Realschule die erhöhten Schülerzahlen besser aufgenommen werden könnten. Die Gemeinde solle für eine gewisse Zeit die Verkehrsströme beobachten und "unter Normalbedingungen analysieren". Im Anschluss daran sei zu prüfen, ob die Anordnungen dauerhaft beibehalten werden sollten. Wie Zweite Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtete, sind die Arbeiten voll im Zeitplan abgelaufen. Dies habe man der Gemeinde auf Nachfrage bestätigt. Zuletzt hatten Geschäftsleute aus der besonders von der Sperrung betroffenen inneren Rosenheimer Straße in Höhenkirchen über massive Einbußen ihres Geschäfts geklagt. Viele Autofahrer vermieden es offenkundig die Zufahrt zu den Läden, weil die Rosenheimer Straße in diesem Bereich eine Sackgasse ist. Allerdings waren die Geschäfte erreichbar und auch ein Wenden auf der Straße sei kein Problem gewesen, wie es hieß. Nun ist die Ortsdurchfahrt wieder möglich und alle in der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn erhoffen sich, dass wieder Normalität einkehrt und der Verkehr fließt.