In Haar und Höhenkirchen-Siegertsbrunn feiern Geflüchtete aus der Ukraine am Wochenende gemeinsam mit Helfern ihr orthodoxes Osterfest.

Von Irmengard Gnau und Lara Jack, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Es ist kein normales Osterfest, das orthodoxe Ukrainerinnen und Ukrainer an diesem Wochenende begehen. Der brutale Angriff russischer Truppen auf ihr Land überschattet alles. Auch die Menschen, die geflüchtet sind und inzwischen im Landkreis München in Sicherheit leben, sind in Gedanken bei ihren Freunden und Verwandten. Gerade deshalb, sagt Kyrill Kurganskyi, sei es so wertvoll, den Menschen auch hier in der Fremde die Gelegenheit zu geben, dieses Osterfest nach ihren bekannten Riten gemeinsam zu feiern.

Ostern steht für so vieles, was die Menschen derzeit brauchen oder ersehnen. Es ist ein Fest des Friedens und der Hoffnung. Kurganskyi stammt aus der Ukraine, er lebt seit mehr als zehn Jahren in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. "Ukrainer sind sehr gläubig. Gerade in dieser schwierigen Zeit brauchen sie nicht nur physische Unterstützung, sondern auch Unterstützung für die Seele", sagt er. Das Osterfest ist das wichtigste Fest im Jahreskreis der orthodoxen Gläubigen. Heuer fällt der Ostersonntag für die orthodoxen Christen auf den 24. April, wird also eine Woche später als bei Katholiken und Protestanten begangen.

Detailansicht öffnen Es wird gebacken und auch das Ei spielt natürlich eine Rolle. (Foto: Zuzana Gogova/Getty Images)

Die Helferinnen und Helfer in Höhenkirchen-Siegertsbrunn haben daher für dieses Wochenende ein orthodoxes Osterfest organisiert. Pfarrer Manuel Kleinhans stellt die katholische Kirche St. Peter in Siegertsbrunn zur Verfügung. Am Samstagnachmittag um 14 Uhr werden zwei Priester der ukrainischen Gemeinde in München in den Landkreis kommen, um den Gottesdienst nach orthodoxer Liturgie zu feiern. Anschließend werden die gefüllten Osterkörbe gesegnet und man kommt zum gemeinsamen Essen zusammen. Traditionell findet der Ostergottesdienst in der Nacht statt, erzählt Kurganskyi - neu entflammtes Licht in der Finsternis symbolisiert die Auferstehung Jesu Christi. Doch da die Priester bereits viele weitere Gottesdienstverpflichtungen haben, versammeln sich die Gläubigen in Siegertsbrunn heuer eben etwas früher.

Etwa hundert ukrainische Familien sind in Höhenkirchen-Siegertsbrunn untergekommen, viele bereiten sich bereits auf das Fest vor. Gefärbte Eier gehören ebenso zum ukrainisch-orthodoxen Osterfest wie das Osterbrot "Paska" und andere kulinarische Spezialitäten. Auch einige Gastfamilien wollen am Samstag mitfeiern, die ukrainischen Riten und Traditionen kennenlernen. Das Gemeinschaftsgefühl soll den Geflüchteten Halt geben, hoffen die Organisatoren. "Die Menschen sollen sich nicht alleine fühlen", sagt Kurganskyi. Für viele verbindet sich das Osterfest zudem mit der Hoffnung auf ein rasches Kriegsende.

Auch in der Gemeinde Haar soll das orthodoxe Osterfest angemessen zelebriert werden. Die Gesellschaft ukrainischer Geflüchteter ist ausdrücklich erwünscht, wenn die Griechische Gemeinde in Haar ihr orthodoxes Fest feiert. "Am Sonntag wird unsere Gemeinde in unseren Räumen feiern. Da sind auch die Ukrainer eingeladen, die gerne vorbeikommen möchten", sagt Apostolos Kotsis, Vorsitzender der Griechischen Gemeinde. Die orthodoxen Ukrainer feierten ihr Ostern üblicherweise ohnehin genauso wie die orthodoxen Griechen, erklärt er. Am Sonntagvormittag um 10 Uhr beginnen die Feierlichkeiten im Gebäude der Volkshochschule, in dem auch die Griechische Gemeinde beheimatet ist. Es werde gemeinsam gegrillt, gefeiert. Kotsis spricht von traditionellen Osterbräuchen. Da braucht es dann wieder die gefärbten Eier. "Es gibt bei uns diese lustige Tradition mit den Ostereiern. Einer hält das Ei fest, der andere klopft mit seinem Ei dagegen", erzählt er. Gewinner ist, wessen Ei ganz bleibt; in Bayern ist das als "Pecken", "Tupfen" oder "Titschen" bekannt.

Detailansicht öffnen Viele Ukrainer müssen ihren Glauben im Exil praktizieren. (Foto: Omar Marques/Getty Images)

Ob die Ukrainer das Angebot des gemeinsamen Feierns annehmen würden, da ist sich Kotsis nicht sicher. Viele würden mit ihrer Familie oder den Menschen, die sie aufgenommen haben, feiern wollen, vermutet er. "Wir sind aber hier und offen für alle." Und auch unabhängig vom Osterfest, sagt Kotsis mit Nachdruck, seien die Türen für die Geflüchteten geöffnet. "Wir haben unter der Woche eine Ukrainerin da, die den Leuten zur Verfügung steht, und sie sind jeden Sonntag in unserer Gemeinde eingeladen."