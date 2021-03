Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Das Rennen um die Realschule hat Höhenkirchen-Siegertsbrunn verloren, doch viel Zeit zum Trübsalblasen bleibt der Gemeinde nicht. Vielmehr muss sie sich jetzt der Erich-Kästner-Grund- und Mittelschule annehmen, wo eine Sanierung und Erweiterung anstehen. Oder gar ein Neubau in Siegertsbrunn? Diese Frage möchte die CSU-Fraktion prüfen, weshalb sie im Hauptausschuss einen Antrag auf eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie gestellt hat.

Eine Entscheidung über die Zukunft der Erich-Kästner-Schule an der Brunnthaler Straße hatte die Gemeinde bis zuletzt zurückgestellt, da sie sich im Falle eines Realschulneubaus auf dem Nachbargrundstück Synergieeffekte erhofft hätte - etwa eine Turnhalle oder die Mensa betreffend. Diese Überlegungen haben sich nun aber erledigt, weil die Realschule in Hohenbrunn gebaut wird. Ehe es nun an die Planung für die Grund- und Mittelschule gehe, müsse eine grundsätzliche Frage geklärt werden, findet die CSU: Wird die Erich-Kästner-Schule am jetzigen Standort erweitert und modernisiert oder baut die Kommune neu auf dem gemeindlichen Grundstück an der Ahornstraße in Siegertsbrunn? Diese Alternative könnte sich "in verschiedener Hinsicht als vorteilhaft erweisen", heißt es im CSU-Antrag. Er bringt dabei zwei Varianten ins Spiel. Zum einen den Bau einer dreizügigen Grund- und Mittelschule in Siegertsbrunn. Zum anderen eine etwas kleinere Schule dort sowie die Erweiterung der Sigoho-Marchwart-Grundschule in Höhenkirchen. Im Vergleich zum Ausbau am jetzigen Standort würden laut CSU bei beiden Varianten die Störungen des Schulbetriebs durch die Bauarbeiten reduziert. Zudem könnte das bestehende Pavillon-Gebäude nach dem Umzug für VHS oder Musikschule genutzt werden. Würde man das übrige Grundstück als Bauland ausweisen und verkaufen, ließe sich die Finanzierung der neuen Schule sichern. Über eine Machbarkeitsstudie sei bereits im Rathaus gesprochen worden, sagte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Im April wird sich der Bauausschuss damit befassen.