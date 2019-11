Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn lädt am Dienstag, 19. November, zur alljährlichen Bürgerversammlung. Von 19.30 Uhr an wird Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) in der Mehrzweckhalle in der Bahnhofstraße 10 über die wichtigsten Themen informieren und sich anschließend den Fragen der Bürger stellen. Zuvor startet um 16 Uhr der Info-Marktplatz und von 18 Uhr an kann die Ausstellung zum "Isek Höhenkirchen-Siegertsbrunn" besichtigt werden.