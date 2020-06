Landrat Christoph Göbel (CSU) wird am Donnerstag, 2. Juli, nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn kommen, um in der Mehrzweckhalle seine Vorstellungen über eine Finanzierung der Tieferlegung der S-Bahntrasse darzulegen. Der Tunnelbau ist wieder ein Thema, seit der Vorsitzende des Zweckverbands weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises angesichts von prognostizierten Mehrkosten von etwa 23 Millionen Euro für einen Realschulbau am Ortsrand eine erneute Standortdebatte angefacht und eine Kostenbeteiligung am Tunnel angedeutet hat. Dieser ist für viele unabdingbar, um eine Realschule am Gymnasium neben dem Bahnhof zu schaffen.