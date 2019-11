Vier Kilometer Luftlinie Entfernung - und ein komplett anderer Ton: Während in Brunnthal Überlegungen über den Bau von vier Windkraftanlagen im Hofoldinger Forst im Gemeinderat nahezu einhellig auf Ablehnung stoßen, finden ähnliche Pläne für drei Windräder im Höhenkirchner Forst in der Nachbargemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn breite Zustimmung. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat am Donnerstagabend einstimmig und ohne große Diskussion dem Gemeinderat empfohlen, der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft (Arge) Windenergie im Höhenkirchner Forst zuzustimmen.

Dieser Zusammenschluss mit den Gemeinden Oberpframmern und Egmating hat zum Ziel, einvernehmlich im Grenzgebiet der drei Kommunen den Bau von drei Windkraftanlagen planerisch derart zu begleiten, dass die Rechte der Gemeinden und der Bürger gewahrt bleiben. In dem Vertragstext heißt es, die Arge solle "einen Ausbau der Windenergie im betreffenden Gebiet proaktiv unterstützen". Die Besonderheit ist dabei, dass die drei nach derzeitigem Stand zu erwartenden Windräder sämtlich auf Höhenkirchner Flur stehen würden, allerdings würde jeder Gemeinde eines zugeordnet; es soll von den jeweiligen Gemeindebürgern über finanzielle Beteiligungsmodelle mitgetragen werden. Den Vorsitz in der Arge übernimmt laut Satzung die Bürgermeisterin von Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Die Landkreise Ebersberg und München wären beteiligt, ähnlich wie bei der Arge im Hofoldinger Forst, in der Brunnthal mit den Nachbarkommunen Sauerlach, Aying und Otterfing über vier Windkraftanlagen diskutiert. Brunnthal hat nach Bürgerprotesten und großen Vorbehalten auch im Gemeinderat am Mittwoch den Verbleib in der Arge beschlossen, will aber weiter gegen den möglichen Bau von Windrädern vorgehen. In Höhenkirchen-Siegertsbrunn sagte Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) im Ausschuss, die Arge sei "fast unabdingbar", um auf das Ziel der Staatsregierung, 100 Windräder im Staatsforst zu errichten, vorbereitet zu sein.