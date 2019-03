31. März 2019, 21:52 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Gemeinsam einheizen

Verbundlösung für Kirche, Schulen und Neubaugebiet im Gespräch

Der nächste Winter kommt bestimmt. Damit es dann und auch in den kommenden Jahren im Pfarrzentrum Höhenkirchen wieder wohlig warm wird, muss einiges geschehen. Denn die Heizungsanlage ist in die Jahre gekommen und marode. Pfarrer Toni Wolf hat sich deshalb an die Gemeinde gewandt und angefragt, ob man sich nicht zusammentun könnte. Denn das Pfarrzentrum in der Schulstraße 11 grenzt direkt an die Erich-Kästner-Schule an. Wie seit kurzem feststeht, soll auch noch daneben eine Realschule errichtet werden. Und jenseits der Brunnthaler Straße ist zudem ein Wohngebiet mit einer Kindertagesstätte vorgesehen. Was läge also näher als ein Wärmeverbund?

Die Idee, sich zusammenzutun und gemeinsam ein Blockheizkraftwerk zu errichten und zu nutzen, fanden die Mitglieder des gemeindlichen Bauausschusses ziemlich gut. Pfarrer Wolf rannte mit seiner Anfrage geradezu offene Türen ein. Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) sagte, dass für das Wohngebiet, in dem auf einem 17 000 Quadratmeter großem Areal am Ortsrand vor allem günstige Mietwohnungen geschaffen werden sollen, eine zentrale Wärmeversorgung mit einem Hackschnitzelkraftwerk vorgesehen sei. Nach ihren Worten ist die Heizungsanlage auf Erdgasbasis in der Grund- und Mittelschule bereits in die Jahre gekommen und müsste bald erneuert werden. Die Vorstellung, all das mit der vom Schulzweckverband Südost zu planenden Realschule zusammenzudenken, sei reizvoll. "Das ist alles gar nicht marginal", sagte sie. Der Bauausschuss erteilte Mayer das Plazet, mit den Beteiligten die Gespräche über eine Verbundlösung aufzunehmen.

Zu bereden gibt es einiges. Nicht zuletzt zur Frage, was für einen Energieträger man einsetzen will. Denn die Hackschnitzelanlage für die Wohnsiedlung und die dort geplante Kindertagesstätte ist laut Mayer nicht unbedingt zwingend. Ihr zufolge muss auch abgeklärt werden, ob sich nicht sogar eine Fernwärmeanbindung an eine Geothermieanlage anbietet. Höhenkirchen-Siegertsbrunn liegt schließlich zwischen den beiden Geothermie-Anlagen in Kirchstockach und Dürrnhaar. Diese werden von den Stadtwerken München betrieben. Sollte zwischen beiden Kraftwerken eine Redundanz-Verbindung hergestellt werden, um den Ausfall einer Anlage in Notfällen zu kompensieren, läge Höhenkirchen-Siegertsbrunn dazwischen. In den Gesprächen soll es auch über Fördermöglichkeiten gehen. Auf Antrag der Grünen soll ein Energie-Fachmann im Gemeinderat Optionen vorstellen.