Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Ist Höhenkirchen-Siegertsbrunn "natürlich herzlich"? Oder passt zu der Gemeinde doch eher der Slogan "herzlich. verbunden. herausragend."? So lauteten zumindest die beiden Vorschläge einer Medienagentur, die im vergangenen Sommer dem Gemeinderat vorgestellt wurden - inklusive zweier Ideen für ein neues Gemeindelogo. Anlass für die Präsentation war der Wunsch der Kommune nach einem neuen Corporate Design, also einem einheitlichen Außenauftritt etwa auf Flyern, Broschüren und Plakaten. Die im August gezeigten Konzepte überzeugten den Gemeinderat jedoch offenbar nur bedingt. So ruft das Rathaus nun die Einwohner von Höhenkirchen-Siegertsbrunn dazu auf, selbst Vorschläge einzureichen.

"Ich freue mich", sagt Rathauschefin Mindy Konwitschny (SPD), "dass die Bürgerinnen und Bürger unser neues Logo und unseren neuen Slogan gestalten." Diese sollen "unsere Gemeinde und das Lebensgefühl in Höhenkirchen-Siegertsbrunn repräsentieren" sowie "aufzeigen, was uns als Gemeinde so einzigartig macht". Dazu heißt es im Aufruf des Rathauses: "Ein Ort zwischen Stadt und Land, traditionell und zugleich modern, mit großem Umweltbewusstsein und Heimat für alle Generationen."

All dies soll sich widerspiegeln in einem Logo samt Slogan, das künftig auf Schriftstücken, Postern und Werbeartikeln der Gemeinde prangen wird. Davon unangetastet bleibt das Wappen von Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Dieses soll als Hoheitszeichen alle offiziellen Dokumente der Gemeinde zieren.

Vorschläge für ein neues Logo können wahlweise handgemalt oder in digitaler Form im Rathaus eingereicht werden - per Post oder E-Mail an rathaus@hksbr.de. Ergänzend dazu bittet das Rathaus um eine Erläuterung, aus der hervorgeht, was das Logo darstellt und wofür es in der Gemeinde steht. Teilnehmende können entweder Logo und Slogan zusammen oder nur eines von beiden einreichen. Auch das Einschicken mehrerer Vorschläge ist erlaubt. Für jede Einreichung ist eine unterzeichnete Teilnahmeerklärung erforderlich, die auf der Webseite der Gemeinde heruntergeladen oder im Rathaus abgeholt werden kann.

Einsendeschluss ist der 14. April. Danach wird eine Jury eine Vorauswahl an Vorschlägen treffen, ehe die Bürgerinnen und Bürger die Sieger küren. Die drei bestplatzierten Logos erhalten Geldpreise über 3000, 1000 und 500 Euro. Für den Gewinner-Slogan gibt es 500 Euro.