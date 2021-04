Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn und die Kirchengemeinden im Ort beteiligen sich am deutschlandweiten Gedenken für die Todesopfer in der Corona-Pandemie am Sonntag, 18. April. Die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden werden um 13 Uhr fünf Minuten lang die Glocken der Pfarrkirchen Mariä Geburt, St. Peter und Kreuz-Christi-Kirche läuten. Zudem werden die während der Corona-Pandemie Verstorbenen und ihre Angehörigen in den Gottesdiensten am Vormittag bedacht, unter anderem im Fürbittengebet. Mit Trauerbeflaggung und Glockenläuten laden die Kommune und die Kirchengemeinden zum stillen Gedenken an die Verstorbenen und drücken ihre Anteilnahme für die Hinterbliebenen aus. "Hinter den so oft zitierten Zahlen der Corona-Pandemie verbergen sich Schicksale einzelner Menschen, mit ihren Angehörigen, ihren Familien und Freunden", sagt Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). "Den Hinterbliebenen möchte ich mein Mitgefühl aussprechen."