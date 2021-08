Wer mehr über die Wallfahrtskirche St. Leonhard in Siegertsbrunn wissen will, bekommt am Samstag, 14. August, und am Samstag, 11. September, dazu Gelegenheit. Bei der Veranstaltung "Besinnlich in den Sonntag" steht von 16 Uhr an die Kirche Besuchern offen und kann bei einer kostenlosen Führung und ohne Anmeldung besichtigt werden. Um 17.30 Uhr gibt es eine halbstündige musikalische Andacht. Für diese ist eine Anmeldung erforderlich unter der E-Mail-Adresse ingridsepp@onlinehome.de, telefonisch unter 08102/42 38. Die Plätze sind begrenzt. Um 18.30 Uhr findet dann der Vorabend-Gottesdienst statt.