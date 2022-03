Es ist ein stilles Gedenken, viele haben die Augen geschlossen, halten die Hände zusammen. Lichter der Hoffnung brennen. Mit ihren Gedanken sind die Teilnehmer, die an diesem Abend in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zum ökumenischen Friedensgebet zusammengekommen sind, bei den Menschen in der Ukraine, die in U-Bahn-Schächten in den Großstädten ausharren, auf der Flucht sind, unter dem Bombenterror der Russen zu leiden haben. Der Angriffskrieg Putins ist dieser Tage ganz nah, das zeigt sich nicht nur an dieser Solidaritätskundgebung, die von Pfarrer Manuel Kleinhans, Pfarrerin Katharina Heunemann und Gemeindereferentin begleitet wird. Überall im Landkreis solidarisieren sich Menschen mit der Ukraine, sammeln Spenden, stellen eigenen Wohnraum zur Verfügung, rüsten sich für die Aufnahme und Verpflegung Geflüchteter. Es sind starke Signale der Solidarität und Hilfsbereitschaft, die in diesen dunklen Zeiten gezeigt werden.