Im Vergleich zu der im digitalen Zeitalter exzessiv gepflegten Tugend der "Vernetzung" wohnt dem Begriff "Verbindung" eine noch tiefere Bedeutung inne. Ob emotional oder verkehrstechnisch, ob sichtbar oder unsichtbar - mit Verbindung korrespondiert gewöhnlich eine profunde, mitunter existenzielle Verantwortung. Wo wüsste man das besser als in Höhenkirchen-Siegertsbrunn? Die beiden Ortsteile sind seit 1978 kommunal eng verbunden und 1985 kam noch die nominelle Fusion hinzu, die der Gemeinde einen der längsten Ortsnamen in Deutschland einbrachte.

Der Fotokreis Höhenkirchen-Siegertsbrunn präsentiert nun in seiner aktuellen Ausstellung Werke, die sich auf vielfältigste Weise mit dem Thema "Verbundenheit" auseinandersetzen. "Angefangen von chemischen Verbindungen über Bahn-, Bus- und Flug-Verbindungen gibt es auch die Studentenverbindungen der Burschenschaften oder verbindende Worte in Reimen oder Reden", schreibt Fotokreis-Sprecher Reinald Rode in der Ankündigung. "Die Verbindungen, die für einen Fotografen interessant sein können, gibt es aber auf anderen Gebieten. Da gibt es Schrauben- oder Holz-Verbindungen, auch Strom- und Land-Verbindungen über Brücken, Masten und Deiche, aber auch im übertragenen Sinne die emotionale Verbindung von Familien und Ehepartnern." Ein besonders bewegender Hingucker in diesem Sinne ist etwa das Bild "Sorglos" von Heinz Seifert, das indes nicht nur optisch beeindruckt, sondern mit dem in essenzieller Geborgenheit am Rücken der Mutter dösenden Kind auch allerlei Assoziationen auslöst.

Zu sehen ist die Werkschau von 4. Januar an im Erdgeschoss des Rathauses in Höhenkirchen, die Arbeiten hängen dort bis Ende März 2023. "Die Betrachter werden überrascht sein, welche besonderen Ergebnisse dabei heraus gekommen sind", konstatiert Rode. Die Bilder können auch online unter "fotokreis.hksi.de" angeschaut werden.