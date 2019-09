Im Gemeinderaum des Seniorenzentrums an der Bahnhofsstraße 8 in Höhenkirchen-Siegertsbrunn referiert Tatjana Rosenberger am Dienstag, 1. Oktober, darüber, wie man auch im Rentenalter in einer teuren Region wie dem Landkreis München gut leben kann. Die Teilnehmer erhalten Tipps, wie sie den Überblick über ihre Finanzen behalten. Der Vortrag startet um 19 Uhr.