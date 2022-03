Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Wochenende ist in Siegertsbrunn der große Tag des Umzugs gekommen. Und auch wenn zwischen alter und neuer Heimat keine 800 Meter liegen, so braucht es doch von früh bis spät an die 100 Helferinnen und Helfer sowie eine logistische Meisterleistung, um sämtliche Dinge von A nach B zu bringen. Und vor allem: um trotz des Umzugsstresses auch weiterhin die alltäglichen Aufgaben zu erfüllen. Was in diesem Fall bedeutet: Sollte es nötig werden, müsste man die Umzugskartons fallen lassen und ausrücken. Denn wer am Samstag eine neue Heimat bezieht, das ist die Feuerwehr Siegertsbrunn.

"Wir haben keine Abstriche machen müssen und ein komplett neues Feuerwehrhaus bekommen", sagt Sebastian Walch und blickt so zufrieden drein, als habe man gerade sein Lieblingsgericht auf den Tisch gestellt. Der Kommandant der Siegertsbrunner Wehr steht neben seinem Stellvertreter Leonhard Hörger vor dem fast 6,5 Millionen Euro teuren Neubau in der Egmatinger Straße, vis-à-vis der Tennisplätze. Dass das Gebäude derzeit noch weitgehend anonym daherkommt, da der Schriftzug der Wehr über den sieben Toren erst in zwei Wochen angebracht werden wird, ist aus Walchs Sicht nur eine Randnotiz. Und ja, etliche Feuerwehrleute - ihn eingeschlossen - würden die alte Heimat im Ortszentrum mit viel Wehmut verlassen. Aber dafür beziehe man jetzt endlich "ein Feuerwehrhaus auf dem aktuellen Stand der Technik", betont der Kommandant. Und was er nicht sagt, aber sicher denkt: Selbiges ist so ziemlich das Gegenteil der bisherigen Heimat seiner Wehr.

Dieses Feuerwehrhaus wurde 1969 erbaut - zu einer Zeit, als Siegertsbrunn noch eigenständige Gemeinde war. Und die mehr als 50 Jahre sieht man dem Gebäude an allen Ecken und Enden an. So mussten die Feuerwehrleute oft aufwändig rangieren, wenn sie eines ihrer fünf Fahrzeuge aus der Garage holen wollten - denn die waren dort teils hintereinander geparkt. Auch das Werben um neue Mitglieder habe man zuletzt bewusst zurückgefahren, sagt Walch. "Wir hatten einfach keinen Platz und keine Spinde mehr." Im einzigen Büro, kaum 20 Quadratmeter groß, seien drei Computer gestanden - "und auf denen ist noch Windows XP gelaufen", sagt Walch und grinst.

Detailansicht öffnen Stolz auf ihr neues Haus: die Kommandanten Leonhard Hörger (links) und Sebastian Walch. (Foto: Claus Schunk)

Wie anders ist da das neue Feuerwehrhaus. Hier parken die Fahrzeuge nebeneinander in einer weitläufigen Halle; nebst mehreren Büros gibt es einen großzügigen Schulungsraum und ein fesches Stüberl in Holzoptik. Wobei Walch betont: "Alle Räume entsprechen den Vorgaben für ein Feuerwehrhaus bei einer Feuerwehr unserer Größe." Das einzige Extra sei ein Fitnessraum - "auch als Anreiz für junge Leute", sagt der Kommandant. Neben mehr Platz sei der entscheidende Unterschied im Vergleich zur alten Heimat die Technik. So ist das neue Feuerwehrhaus in vielen Bereichen komplett digital. "Wenn der Alarm losgeht, öffnet die Schranke automatisch, und alle Lichter gehen an", sagt Walch. Statt eines Schlauchturms - er wurde abgelehnt, auch um den freien Blick auf die Leonhardikirche nicht zu stören - hat die Siegertsbrunner Feuerwehr nun eine Schlauchwaschanlage. Hier werden künftig nicht nur die eigenen Schläuche gereinigt, sondern auch die der Höhenkirchner Wehr.

Der einzige Wermutstropfen: Wenn der Umzug am Samstagabend abgeschlossen ist, können die Siegertsbrunner das noch nicht mal mit einem kleinen Umtrunk feiern - Corona sei Dank. Auch die Öffentlichkeit muss sich noch gedulden, ehe sie einen Blick in das holzverkleidete Gebäude werfen darf. "Aber wenn es wieder erlaubt ist, wollen wir auf jeden Fall ein Eröffnungsfest und einen Tag der offenen Tür machen", kündigt Walch an. Dann könnte das alte Feuerwehrhaus womöglich schon Geschichte sein. Nach den Plänen der Lokalpolitik soll es abgerissen und durch eine Kindertagesstätte in Modulbauweise ersetzt werden. Bis es so weit ist, werde man das Gebäude anderweitig nutzen, sagt Sebastian Walch. "Das wird jetzt zur Sammelstelle für Sachspenden für die Ukraine. Und wenn es nötig wird, könnten wir dort auch eine Unterkunft für Geflüchtete einrichten."