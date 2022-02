Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Die Feuerwehr Siegertsbrunn sitzt auf gepackten Koffern: Anfang März wird sie in ihr neues Gerätehaus am Ortseingang umziehen. Nun hat der Bauausschuss des Gemeinderats einmütig entschieden, was danach mit dem jetzigen Feuerwehrgebäude an der Bahnhofsstraße passieren soll. So ist geplant, das 1969 erbaute und mehrfach erweiterte Gerätehaus abzureißen. Danach soll auf dem Grundstück eine Kindertagesstätte in Modulbauweise errichtet werden - verbunden mit dem benachbarten Gemeinde-Kindergarten.

Hintergrund der Pläne ist der Zustand zweier Kitas im Ort, die "erheblich baulich verändert werden müssen", wie es aus dem Rathaus heißt: das sanierungsbedürftige Kinderhaus Pfiffikus und das Kinderhaus Teresa-Maria an der Kramerstraße. Dessen Container seien in die Jahre gekommen, so Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Daher brauche es eine Interimslösung für die dortige Krippen- und Kindergartengruppe, ehe diese in einen Neubau umziehen - zusammen mit der Hort-Gruppe, die im früheren Guggenberger-Gebäude beheimatet ist.

Der Standort der neuen Kindertagesstätte ist noch ungewiss. Hierzu werden laut Rathauschefin Gespräche mit Grundstücksbesitzern geführt. Klar ist nun aber, dass die zwei Gruppen interimsweise in einen Neubau auf dem Areal des Feuerwehrhauses unterkommen sollen. Dieses müsste Konwitschny zufolge ohnehin abgerissen werden. Grund seien unter anderem die vorgeschriebenen Abstandsflächen. Um diese einzuhalten, müsse auch die neue Kita, die als Modul- oder Holzständerbau geplant ist, baulich mit dem Gemeinde-Kindergarten verbunden werden. Verschiedene Entwurfsskizzen sehen einen Neubau unmittelbar südlich des Bestandsgebäudes vor.

Am Ende ist Platz für einen Bildungscampus

"Uns ist es wichtig, dass wir wegkommen von der Containerlösung und ein festes Gebäude schaffen", sagte Andrea Hanisch (Unabhängige Bürger). Sie lobte den anvisierten Standort, warnte aber, dass man dort "architektonisch in die Trickkiste greifen muss, um eine schöne Lösung zu finden". Wichtig ist laut Roland Spingler (CSU) auch, "dass es ein Gebäude ist, in dem man mehrere Gruppen unterbringt". Kritisch zu den Entwürfen äußerte sich Max Lachner (Allgemeine Freie Wählergemeinschaft).

Er warnte, dass bei allen Varianten der große Garten des Kindergartens "vernichtet" würde. Wobei mehrere kleinere Grünflächen langfristig vorteilhaft sein könnten, sagte die Bürgermeisterin. Schließlich könnte das neue Gebäude nach dem Auszug der Kita für den geplanten Bildungscampus genutzt werden, den die Gemeinde angesichts des Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung ab 2026 plant.