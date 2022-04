Wenn die Feuerwehr mit Tatütata um die Ecke biegt, leuchten die Kinderaugen und träumen viele Buben und Mädchen davon, dereinst selbst einmal Retter mit Schutzhelm und Löschschlauch zu sein. Es zählt zur Nachwuchsrekrutierung der Feuerwehren, diese frühkindliche Begeisterung zu befeuern, und so hat bereits praktisch jeder Ort in Oberbayern eine eigene Jugendfeuerwehr. Einen immer größer werdenden Zulauf erfahren aber auch die Kinderfeuerwehren, die Nachwuchs im Alter zwischen sechs und elf Jahren für sich gewinnen wollen. Beim ersten oberbayerischen Kinderfeuerwehr-Forum am Samstag in Höhenkirchen-Siegertsbrunn haben sich die Betreuerinnen und Betreuer der oberbayerischen Kinderfeuerwehren zu einem überregionalen Austausch bei der Höhenkirchner Feuerwehr getroffen.

Kinderfeuerwehren seien ein großer Erfolg, sagt Rüdiger Sobotta, der Vorsitzende des Bezirksfeuerwehrverbands Oberbayern, und macht dies an der steigenden Nachfrage fest. Aktuell gebe es im Regierungsbezirk 43 Kinderfeuerwehren mit 613 Mitgliedern, vor zwei Jahren seien es noch 25 gewesen. Bei dem Treffen wurde auch die neu geschaffene "Kinderflamme" präsentiert, ein dreistufiger Wissenstest, der auf das Können der Kleinen abgestimmt ist. In mehreren Workshops nahmen sich die Teilnehmenden außerdem die Themen Inklusion, Ausflüge und Aktivitäten sowie Aufnahme und Aufsichtspflicht vor. Und schließlich wurden noch Experimente rund ums Feuer und Löschen gezeigt, die die Kinderfeuerwehren in ihren Lehrplan aufnehmen können.