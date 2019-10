Die Geschäftsleute im Ortszentrum von Höhenkirchen atmen auf: Die monatelange Sperrung der zentralen Verkehrsader geht zu Ende. Die Kreuzung an der Friedenseiche wird nach dem Umbau zu einem Minikreisverkehr am Dienstag, 5. November, wieder für den Verkehr freigegeben. Sollte nichts dazwischen kommen, kann laut Staatlichem Bauamt in Freising der Verkehr von 9 Uhr an auf der Rosenheimer Straße, der Münchner Straße und der Bahnhofsstraße wieder frei fließen. Die Gemeinde wird die Rückkehr zur Normalität bereits am Sonntag, 3. November, mit einem Bürgerfest am Kreisel begehen. Die Feier mit Essen, Trinken und Kinderprogramm soll von 11 bis 14 Uhr dauern. Einige Geschäftsleute planen für Samstag, 9. November, Aktionen.

Eine Belastung war die Baustelle, die sich über den gesamten Sommer bis in den Herbst hinzog, für viele in der Gemeinde; und auch viele Pendler mussten Umwege in Kauf nehmen. Das Ortszentrum von Höhenkirchen-Siegertsbrunn musste innerorts auf Ausweichrouten umfahren werden. Schon an den Ortseingängen waren Umleitungen ausgeschildert. Am meisten aber, sagt Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU), hätten die Geschäftsleute gelitten, deren Läden über Wochen erst nur über eine Einbahnstraße und dann über eine Sackgasse angefahren hätten werden können. Manche seien "sauer" auf die Gemeinde, sagt Mayer. Sie könne die Verärgerung nachvollziehen. Es sei "für alle Beteiligten ein ganz schwieriges Jahr" gewesen.

Von dem Umbau verspricht sich Mayer jetzt aber auch einen besseren Verkehrsfluss. Ihrer Meinung nach wird die Kreuzungssituation an der Friedenseiche auch optisch aufgewertet. Der Bau des zweiten, bereits genehmigten Minikreisels an der Kreuzung Rosenheimer und Brunnthaler Straße soll Mayer zufolge erst dann beginnen, wenn man gesehen hat, ob und wie sich die Neuerung an der Friedenseiche bewährt.