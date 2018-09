12. September 2018, 22:27 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Fahrt nach Marienweiher

Der katholische Pfarrverband Höhenkirchen fährt am Samstag, 15. September, zur Wallfahrtsbasilika Marienweiher in Marktleugast. Abfahrt ist um 6.30 Uhr am Pfarrzentrum, um etwa 20.30 Uhr soll die Tour zu Ende sein. Wer mitfahren möchte, kann sich für 25 Euro im Pfarrverbandsbüro anmelden (Telefon: 08102/774 00). Kinder und Jugendliche können kostenlos mitfahren.