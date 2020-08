Die Angelegenheit war mit dem Beginn der Ferien eigentlich erledigt. Doch einige Eltern hatten noch Hoffnung, die wegen der coronabedingten Einschränkungen des Schulbetriebs ausgefallenen Fahrradprüfungen für die Schüler der vierten Jahrgangsstufe könnten in den Ferien oder danach nachgeholt werden. Wie wichtig das Thema manchen ist, stellte ein Vater letztens in der Frageviertelstunde des Gemeinderats von Höhenkirchen-Siegertsbrunn heraus. Es sei nicht nachvollziehbar und fahrlässig, ausgerechnet die Verkehrserziehung und die Fahrradprüfung zu streichen. Die Kinder müssten auf den Straßenverkehr vorbereitet werden. Erst Ende Juni hatte das Kultusministerium wieder seine Zustimmung für die Kurse erteilt. Die wurden dann aber unter den nach wie vor schwierigen Bedingungen an den Schulen nicht überall angeboten. An der Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen fiel dieser Unterricht weitgehend flach. Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) äußerte ihr Bedauern darüber. Rektor Torsten Bergmühl, der die Sitzung verfolgte, sagte, ein Nachholen der Verkehrserziehung in den Ferien sei "sicherlich nicht" möglich. Kommendes Schuljahr sei ein Teil der Schüler weg, mit den Fünftklässlern an der Mittelschule könne man "unter Umständen" das Thema Verkehrssicherheit aber noch einmal aufgreifen. Bürgermeisterin Mindy Konwitschny versprach auf Nachfrage der Grünen zu prüfen, ob die Volkshochschule eine Verkehrssicherheits-Unterweisung und Fahrradübungen in den Ferien anbieten könne.