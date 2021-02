Wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 61-jährigen Wohnsitzlosen, der bei einer Fahrkartenkontrolle am Samstag gegen 8 Uhr in der S 7 die Kontrolleure angegriffen hat. Nachdem ein Bahnmitarbeiter den Mann im Rollstuhl aufgefordert hatte, den Platz zu säubern, den er stark vermüllt hatte, entstand ein Streit. Im Zuge dessen griff der 61-Jährige den Kontrolleur an der Jacke und zog ihn zu sich. Als drei andere DB-Prüfschaffner ihrem Kollegen zu Hilfe kamen und ihn wegzogen, holte der Rollstuhlfahrer eine halbe Schere aus seinem Rollstuhl und richtete sie gegen die DB-Mitarbeiter. Am Haltepunkt Wächterhof stiegen die Kontrolleure mit dem Fahrgast aus. Als eine Streife der Landespolizei dazukam, zog der Mann aus seinem Rollstuhl ein Kunststoffrohr und warf es in Richtung der Beamten, traf aber niemanden.