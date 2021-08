Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn will ihre Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen mit mobilen Luftreinigungsgeräten ausstatten - jedoch erst, nachdem eine Fachfirma geprüft hat, in welchen Räumen dies sinnvoll ist. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, wohl wissend, dass dieser Weg einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. "Die Lieferzeiten für die Geräte sind zurzeit nicht übermäßig lang", sagte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Anders sehe es jedoch bei den Fachfirmen aus, von denen es nur wenige gebe und die sich angesichts des neuen Förderprogramms der Staatsregierung derzeit vor Aufträgen kaum retten könnten. "Es wird sicher zwei Wochen dauern, einen Planer zu finden", sagte sie. "Und dann können wir nur hoffen, dass er noch in den Ferien kommen kann."

Von Schulen und Betreuungseinrichtungen ist dem Rathaus ein Bedarf an Luftfiltern für mehr als hundert Räume gemeldet worden. Sollten sie alle tatsächlich mit Geräten ausgerüstet werden, würde dies - trotz des staatlichen Förderprogramms - die Gemeindekasse mit circa 300 000 Euro belasten. "Es gibt bei uns nur sehr wenige Räume, die man querlüften kann", sagte Gudrun Hackl-Stoll (Grüne). "Deshalb sind diese Raumluftreinigungsgeräte dringend notwendig." Peter Guggenberger (CSU) gab zu bedenken: "Die Dringlichkeit darf nicht dazu führen, dass wir Placebo-Maßnahmen machen." Genau dies soll die Arbeit der Fachfirma sicherstellen. Sie werde die einzelnen Räume inspizieren und jeweils passende Lösungen vorschlagen, sagte Konwitschny. "Und im Anschluss können wir dann die Geräte beschaffen."