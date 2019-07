2. Juli 2019, 22:04 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Erneuerbare Energien

Wie viel Energie benötigt der moderne Lebensstil und können erneuerbare Quellen diese liefern? Welche Möglichkeiten zur Energiegewinnung gibt es, und welche könnte es noch geben? Christian Holler von der Hochschule München gibt am Donnerstag, 11. Juli, 19 Uhr, in seinem Vortrag "Erneuerbare Energien ohne heiße Luft" im Gasthof Inselkammer in Siegertsbrunn Antworten darauf. Er ist bekannt dafür, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Die Energieagentur Ebersberg-München stellt ihr Solarpotentialkatasters für den Landkreis München vor. Eintritt ist frei.