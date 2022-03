In Höhenkirchen-Siegertsbrunn werden Klassenraummodule angeliefert und per Kran an ihren Standort gesetzt.

Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Fliegende Klassenzimmer gibt es nur im Roman - eigentlich. In der Grund- und Mittelschule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn jedoch, die passenderweise auch noch Erich-Kästner-Schule heißt, sind diese Woche tatsächlich mehrere Klassenzimmer durch die Lüfte gesegelt. Gehalten wurden sie freilich von einem gewaltigen Autokran, der die einzelnen Container wie Legosteine auf- und nebeneinander gestellt hat. Binnen weniger Tage ist so ein zweigeschossiger Container-Pavillon entstanden, der die seit Jahren vorherrschende Raumnot in der Schule lindern soll. Ursprünglich hätte der Erweiterungsbau schon zu Beginn dieses Schuljahrs stehen sollen. Doch diesen Zeitplan durchkreuzte allen voran der langwierige Genehmigungsprozess. Darüber hinaus schossen auch die Kosten in die Höhe - von anfänglich geschätzten 2,5 auf 3,7 Millionen Euro.

Ungeachtet dieser Mehrausgaben hat der Gemeinderat den Kauf der Containeranlage einstimmig beschlossen. Diese umfasst acht Klassen- und zwei Gruppenräume, dazu kommen ein Teamraum und weitere Nebenräume. Laut Rektor Torsten Bergmühl kann der Erweiterungsbau voraussichtlich Ende Mai bezogen werden. Die Containeranlage ist als Übergangslösung gedacht, bis die renovierungsbedürftige Erich-Kästner-Schule wahlweise saniert oder abgerissen und neu gebaut wird - entweder am bisherigen oder an einem anderen Standort. Um die beste Lösung für die Grund- und Mittelschule zu finden, hat der Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.