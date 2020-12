Die Sanierung der Mehrzweckhalle an der Sigoho-Marchwart-Grundschule in Höhenkirchen geht in die konkrete Planungsphase. Im Januar wird ein Gremium aus Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) und Gemeinderäten mit drei Bewerbern verhandeln, um auszuwählen, welcher Architekt und welcher Haustechnik-Ingenieur die Sanierungen der Heizung, der Beleuchtung und des Daches leiten werden. Ausdrücklich soll bei der Entscheidung nicht allein ein günstiger Preis den Ausschlag geben, sondern auch die Leistungsfähigkeit der Büros, die sie mit Referenzprojekten belegen müssen. Dem Gremium, das der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig bestimmt hat, gehört je ein Vertreter jeder Gemeinderatsfraktion an. Das Bauamt steht beratend zur Seite. Die genauere Kosten- und Ausführungsplanung der Arbeiten soll im März 2021 beginnen. Die Sanierung erfolgt anschließend bei laufendem Betrieb und soll im September 2023 abgeschlossen sein.