Ein Einbrecher hat sich in der Nacht zum Donnerstag unbemerkt Zugang zu einer Gaststätte an der Egmatinger Straße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn verschafft. Der Täter ist nach Angaben der Polizei vermutlich im Zeitraum von 1 bis 9 Uhr über ein Fenster in das Wirtshaus eingedrungen. Ob er bei seinem Einbruch etwas gestohlen hat, wird derzeit noch geklärt. Das Kommissariat 52 ermittelt und bittet mögliche Zeugen der Tat, Kontakt aufzunehmen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich an das Polizeipräsidium München (Telefon: 089/291 00) oder jede andere Polizeidienststelle wenden.