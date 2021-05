"Risiko Mitmensch? Die Suche nach dem neuen Miteinander." Pfarradministrator Manuel Kleinhans und Pfarrer Thomas Lotz beleuchten diese Frage am Pfingstmontag, 24. Mai, 10 Uhr, in der evangelischen Kreuz-Christi-Kirche in Höhenkirchen bei einem ökumenischen Gottesdienst aus christlicher Warte. Es ist die einzige Veranstaltung des traditionellen Ortskirchentags.